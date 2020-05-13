Внуки Елизаветы II наконец зарыли топор войны. Принцы Гарри и Уильям вновь общаются.

Внуки Елизаветы II наконец зарыли топор войны. Принцы Гарри и Уильям вновьобщаются.Королевский эксперт Кэти Николл сообщила журналистам, чтогерцоги Сассекский и Кембриджский были вынуждены наладить друг с другом контакт.Отец молодых людей, принц Чарльз, в конце марта заразился коронавируом. Болезньродителя испугала Гарри и Уильяма.Братья не забыли, как больно терять близкого человека, онидо сих пор не смирились с потерей матери, принцессы Дианы, поэтому, опасаясьновой беды, решили сплотиться. Спустя время отец герцогов пошел на поправку. Ктому времени отношения Гарри и Уильяма стали теплее."Я знаю, что Уильям и Гарри точно общаются по телефону. Онибеседуют и по видеосвязи, они поздравляли родственников с днем рождения", -отмечает Кэти Николл.На отношения августейших отпрысков благоприятно повлиял . Когда герцог Сассекский сложил с себя полномочия и увезсупругу Меган Маркл на другой континент, обстановка во дворце нормализовалась.Монаршее семейство немного отдохнуло от скандалов, связанных с Гарри и его зазнобой.26 Дек 2019 в 2:08 PSTНапомним, отношения принца Уильяма с братом испортилисьпосле женитьбы последнего. Этому многое свидетельствовало. Например, минувшейосенью старший из сыновей принца Чарльза заявил, что он и его брат Гарри пожизни идут разными дорогами. Кроме того, на службе в Вестминстерском аббатстве Уильями его супруга Кейт проигнорировали приветствие Меган и ее супруга.