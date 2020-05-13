В ходе обыска по месту жительства подозреваемого в Московской области было изъято 24 куста наркотикосодержащего растения...

Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЦАО совместно с оперативниками ОМВД России по району Хамовники задержали мужчину, подозреваемого в попытке сбыта наркотического средства – марихуаны.В полицию поступила информация о том, что неизвестный гражданин предлагает к продаже наркотическое средство.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на улице Усачева задержали подозреваемого – 40-летнего жителя Подмосковья, который пытался сбыть 3 пакета с веществом растительного происхождения. Согласно справке об исследовании в изъятом материале содержится наркотическое средство – каннабис (марихуана), массой около 15 граммов. В ходе личного досмотра задержанного гражданина было обнаружено и изъято аналогичное средство массой около 20 граммов.Далее, в результате обыска по месту жительства подозреваемого в Московской области, было изъято 24 куста растения, которое, согласно справке об исследовании, является наркотикосодержащим растением – коноплей, общей массой более 1700 граммов.Следствием и дознанием ОМВД России по району Хамовники возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», а также статьей 228 УК РФ. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60