За минувшие сутки в России зарегистрировали чуть более 10 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. По последним данным оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, всего в стране зафиксировано 242 тысячи случаев заболевания COVID-19.

За минувшие сутки в России зарегистрировали чуть более 10 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. По последним данным оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, всего в стране зафиксировано 242 тысячи случаев заболевания COVID-19.Таким образом число заразившихся в стране растет примерно на 4 процента в день, отмечают в оперштабе.Более 4,7 тысячи новых случаев выявлено за сутки в Москве. Это значение стало минимальным в городе за последние 12 дней. Общее число зараженных в столице на данный момент превысило 126 тысяч человек.Также за сутки 962 новых случая COVID-19 зарегистрировано в Московской области, 435 – в Санкт-Петербурге.Что касается летальных исходов, то за сутки в РФ скончались 96 человек с коронавирусом, 53 из них – в Москве. За весь период пандемии в стране зарегистрировано более 2,2 тысячи смертельных случаев.За последние сутки по всей стране выписали почти 4,5 тысячи человек, вылечившихся от COVID-19, из них 1864 человек – в Москве. За весь период пандемии из российских больниц выписали 48 тысяч выздоровевших.Как отмечают в оперштабе, Россия остается на втором месте в мире по числу случаев заражения. Первое место по-прежнему занимают США (1,37 миллиона заболевших), а за Россией следуют Испания (228 тысяч случаев), Великобритания (227 тысяч) и Италия (221 тысяча).