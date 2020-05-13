2020-05-13 08:20:03
2020-05-13 08:20:03
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/ Тема: Опубликован список организаций, которым по-прежнему запрещено работать во Владимирской области
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(обновлено: ) Источник: www.vladtv.ru
С 12 мая в регионе разрешается деятельность некоторых категорий предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей. Руководители, планирующие осуществлять деятельность, должны обеспечить исполнение рекомендаций Роспотребнадзора и Главного государственного санитарного врача по Владимирской области по организации работы и профилактике новой коронавирусной инфекции. Сообщает пресс-служба белого дома.
«Учитывая полученный опыт, я принял решение с сегодняшнего дня открыть все организации области, работающие в сфере бытовых услуг. Конечно, при условии строгого соблюдения ими усиленных мер безопасности. Это серьёзный шаг, – считает Владимир Сипягин. – Надеюсь, что и руководство предприятий, и их сотрудники добросовестно отнесутся к выполнению всех предписанных главным санитарным врачом мер безопасности».
Вместе с тем, в целях недопущения распространения нового короновируса подписан Указ № 127 о сохранении ограничительных мер в деятельности ряда категорий организаций. Это предприятия и индивидуальные предприниматели наиболее пострадавших отраслей экономики. Для них предусмотрена государственная поддержка как на федеральном, так и на региональном уровнях.
На территориях, на которых введён комплекс ограничительных мероприятий (карантин), – Петушинский район, Кольчугино, посёлки Мезиновский и Золотково Гусь-Хрустального района – режим деятельности предприятий остаётся прежним.
ПЕРЕЧЕНЬ
организаций и индивидуальных предпринимателей,
расположенных на территории Владимирской области,
деятельность которых приостановлена
№ п/п Организации и индивидуальные предприниматели. Код ОКВЭД вида деятельности
1. Культура, организация досуга и развлечений
1.1 Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность творческую, деятельность в области искусства и организации развлечений. 90
1.2 Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в области демонстрации кинофильмов. 59.14
1.3 Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность музеев. 91.02
1.4 Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность зоопарков. 91.04.1
2. Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт
2.1 Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в области спорта. 93
2.2 Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность физкультурно-оздоровительную. 96.04
2.3 Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность санаторно-курортных организаций. 86.90.4
3. Гостиничный бизнес
3.1 Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по предоставлению мест для временного проживания. 55
4. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в
сфере туризма
4.1 Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма. 79
5. Общественное питание
5.1 Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков. 56
6. Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных
образовательных учреждений
6.1 Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие образование дополнительное детей и взрослых. 85.41
6.2 Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие предоставление услуг по дневному уходу за детьми. 88.91
7. Деятельность организаций конференций и выставок
7.1 Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по организации конференций и выставок. 82.3
8. Розничная торговля непродовольственными товарами
8.1 Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие торговлю розничную большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах. 47.19.1
8.2 Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента. 47.19.2
8.3 Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие торговлю розничную товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах. 47.6
8.4 Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие торговлю розничную прочими товарами в специализированных магазинах. 47.7
8.5 Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие торговлю розничную в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью. 47.82
8.6 Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие торговлю розничную в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами. 47.89
8.7 Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории торговых, торгово-развлекательных центров и комплексов, за исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговлю продовольственными товарами и товарами первой необходимости.