13.05.2020

2020-05-13 08:20:03

Опубликован список организаций, которым по-прежнему запрещено работать во Владимирской области

С 12 мая в регионе разрешается деятельность некоторых категорий предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей. Руководители, планирующие осуществлять деятельность, должны обеспечить исполнение рекомендаций Роспотребнадзора и Главного государственного санитарного врача по Владимирской области по организации работы и профилактике новой коронавирусной инфекции. Сообщает пресс-служба белого дома.

«Учитывая полученный опыт, я принял решение с сегодняшнего дня открыть все организации области, работающие в сфере бытовых услуг. Конечно, при условии строгого соблюдения ими усиленных мер безопасности. Это серьёзный шаг, – считает Владимир Сипягин. – Надеюсь, что и руководство предприятий, и их сотрудники добросовестно отнесутся к выполнению всех предписанных главным санитарным врачом мер безопасности».

Вместе с тем, в целях недопущения распространения нового короновируса подписан Указ № 127 о сохранении ограничительных мер в деятельности ряда категорий организаций. Это предприятия и индивидуальные предприниматели наиболее пострадавших отраслей экономики. Для них предусмотрена государственная поддержка как на федеральном, так и на региональном уровнях.

На территориях, на которых введён комплекс ограничительных мероприятий (карантин), – Петушинский район, Кольчугино, посёлки Мезиновский и Золотково Гусь-Хрустального района – режим деятельности предприятий остаётся прежним.

ПЕРЕЧЕНЬ

организаций и индивидуальных предпринимателей,

расположенных на территории Владимирской области,

деятельность которых приостановлена

№ п/п Организации и индивидуальные предприниматели. Код ОКВЭД вида деятельности

1. Культура, организация досуга и развлечений

1.1 Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность творческую, деятельность в области искусства и организации развлечений. 90

1.2 Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в области демонстрации кинофильмов. 59.14

1.3 Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность музеев. 91.02

1.4 Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность зоопарков. 91.04.1

2. Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт

2.1 Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в области спорта. 93

2.2 Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность физкультурно-оздоровительную. 96.04

2.3 Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность санаторно-курортных организаций. 86.90.4

3. Гостиничный бизнес

3.1 Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по предоставлению мест для временного проживания. 55

4. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в

сфере туризма

4.1 Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма. 79

5. Общественное питание

5.1 Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков. 56

6. Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных

образовательных учреждений

6.1 Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие образование дополнительное детей и взрослых. 85.41

6.2 Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие предоставление услуг по дневному уходу за детьми. 88.91

7. Деятельность организаций конференций и выставок

7.1 Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по организации конференций и выставок. 82.3

8. Розничная торговля непродовольственными товарами

8.1 Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие торговлю розничную большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах. 47.19.1

8.2 Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента. 47.19.2

8.3 Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие торговлю розничную товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах. 47.6

8.4 Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие торговлю розничную прочими товарами в специализированных магазинах. 47.7

8.5 Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие торговлю розничную в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью. 47.82

8.6 Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие торговлю розничную в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами. 47.89

8.7 Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории торговых, торгово-развлекательных центров и комплексов, за исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговлю продовольственными товарами и товарами первой необходимости.