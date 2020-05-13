Основатель и генеральный директор компании Xiaomi Лэй Цзюнь, оказывается, не пренебрегает смартфонами конкурентов. А именно — Apple, гаджетами которой всегда вдохновлялись инженеры китайского производителя.

Основатель и генеральный директор компании Xiaomi Лэй Цзюнь, оказывается, не пренебрегает смартфонами конкурентов. А именно - Apple, гаджетами которой всегда вдохновлялись инженеры китайского производителя.Поймали Цзюня на использовании iPhone подписчики его аккаунта в социальной сети Weibo. Этот сервис, как и, например, Twitter, указывает, с какого устройства сделана публикация. Каково же было удивление фанатов Xiaomi, когда очередная запись в Weibo главы компании оказалась сделана с iPhone:Цзюнь быстро спохватился, удалил свой пост о новых интересных книгах и опубликовал его вновь, уже с последнего флагманского аппарата Xiaomi. Тем не менее, читатели успели сделать уличающие основателя компании скриншоты.Были и те, кто отнесся к проколу Цзюня с пониманием. "Если владелец или продакт-менеджер производителя смартфонов утверждает, что не пробует продукты Apple или Samsung, это либо лицемерие, либо некомпетентность, либо безразличие к качеству продукта и передовым технологиям", - приводит слова одного из пользователей в обсуждении инцидента издание Gizmochina.iPhone в Китае является символом статуса не в меньшей, а часто и в большей степени, чем в других странах мира. Многие топ-менеджеры смартфонной индустрии, не стесняясь, пользуются аппаратами Apple, включая главу подразделения потребительской электроники Huawei Ричарда Ю и генерального директора Realme Ская Ли.