По данным китайского авиарегулятора, пассажиропоток у местных авиаперевозчиков упал на 68,5%. Показатель оказался меньше мартовского снижения, однако говорить о восстановлении еще рано.

По данным китайского авиарегулятора, пассажиропоток у местных авиаперевозчиков упал на 68,5%. Компании перевезли за месяц 16,72 миллиона человек. В марте падение было еще глубже – на 71,7%: тогда услугами авиаперевозчиков воспользовались только 15,13 миллиона пассажиров.Казалось бы, наблюдается относительное улучшение ситуации, однако китайские власти отмечают, что процесс восстановления экономики страны еще хрупок, да и в глобальном масштабе выход из режима ограничений находится пока на начальной стадии.Тем не менее, как отмечает Reuters, ситуация в туристическом секторе КНР, являющемся лакмусовой бумажкой для глобальной индустрии, демонстрирует обнадеживающие результаты: в период майских праздников было совершено в общей сложности 115 миллионов поездок, правда, по большей части на автомобилях, причем в основном молодежью. Однако, как отмечают в аналитическом агентстве Cirium, и на рынке авиаперевозок наблюдается оживление: за последние 2 месяца восстановлено было примерно 30% объема.Впрочем, пока авиасектор КНР не вернул даже 60% от прошлогодних объемов, отметили в администрации гражданской авиации страны. Кроме того, как отмечает Reuters, не исключена и угроза возникновения в Поднебесной второй волны эпидемии коронавируса.