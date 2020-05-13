Китайская компания Realme объявила о запуске на российском рынке своих первых беспроводных наушников — Realme Buds Air

Китайская компания Realme объявила о запуске на российском рынке своих первых беспроводных наушников - Realme Buds Air. Новинку, внешне очень похожую на Apple AirPods, начнут продавать 19 мая по цене 4 990 рублей. Об этом Вестям.Ru рассказали представители бренда.В Realme Buds Air можно непрерывно слушать музыку на протяжении до 3 часов без подзарядки в кейсе, с таковой - до 17 часов. В режиме разговора аккумулятора хватит примерно на полтора часа. Сам чехол поддерживает как беспроводную (по стандарту Qi), так и проводную зарядку (через разъем USB Type-C).Для геймеров предусмотрен игровой режим, при включении которого время задержки в передаче звука сокращается с 243,8 до 119,3 мс, отметили в Realme. Когда пользователь вынимает наушники, устройство автоматически ставит музыку на паузу, и возобновляет воспроизведение при надевании.Помимо этого, Realme Buds Air интегрированы с "Ассистентом" Google. Его можно вызвать, задержав палец на одном из наушников. Прикосновениями также можно отвечать и сбрасывать звонки, переключать треки и переходить в игровой режим.Кроме наушников, Realme представила в России новую линейку смартфонов. В серию вошли три модели: Realme 6 c 6,5-дюймовым экраном, Realme 6 Pro с четырьмя основными и двумя фронтальными камерами, а также более простая модель Realme 6i с аккумулятором на 5000 мАч.Новинки поступят в продажу 19 мая по цене от 14 990 рублей до 24 990 рублей.