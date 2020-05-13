Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев не считает необходимым проведение внеочередной выборной конференции. По его мнению, в условиях экономического кризиса такие мероприятия несвоевременны. Об этом он сообщил в письме члену правления СБР Владимиру Якушеву.

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев не считает необходимым проведение внеочередной выборной конференции. По его мнению, в условиях экономического кризиса такие мероприятия несвоевременны. Об этом он сообщил в письме члену правления СБР Владимиру Якушеву."Отношусь к этой идее, как к пиру во время чумы. В случае необходимости не возражаю против проведения внеочередной конференции, но не считаю целесообразным в этот сложный для всех экономический период обязывать региональные федерации изыскивать средства для оплаты дороги и проживания", – приводит слова Драчева ТАСС.Напомним, что ранее исполнительный директор СБР Сергей Голиков инициировал внеочередную отчетно-выборную конференции, посчитав, что Драчев не справляется со своими обязанностями.