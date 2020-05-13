Авиакомпания Победа поэтапно возобновит программу полетов внутрироссийских рейсов, начиная с 1 июня 2020 года, и обещает снизить стоимость билетов после возобновления полетов. Уже 14 мая на официальном сайте авиакомпании начнется продажа билетов на летние рейсы.

Авиакомпания "Победа" поэтапно возобновит программу полетов внутрироссийских рейсов, начиная с 1 июня 2020 года, и обещает снизить стоимость билетов после возобновления полетов.Уже 14 мая на официальном сайте авиакомпании начнется продажа билетов на летние рейсы.При этом средний тариф грядущего сезона почти в три раза ниже среднего тарифа летнего сезона 2019 года.Кроме того, в продажу будут добавлены билеты на рейсы по 73 российским маршрутам, передает "Интерфакс" со ссылкой на представителя "Победы".Ранее сообщалось, что операционную деятельность эта авиакомпания приостановила на два месяца: с 1 апреля по 31 мая. Данное решение было принято после выхода постановления правительства России, которое рекомендовало гражданам ограничить поездки из-за ситуации с коронавирусом.Тогда в "Победе" заявили, что приостановка работы позволит компании "сосредоточить ресурсы на антикризисной программе и подготовке к возобновлению полетов".