Количество зараженных коронавирусом в России продолжает стремительно увеличиваться. За истекшие сутки выявлено более 10 тысяч новых случаев. Общее число заболевших COVID-19 в нашей стране превысило 242 тысячи.

Количество зараженных коронавирусом в России продолжает стремительно увеличиваться. За истекшие сутки выявлено более 10 тысяч новых случаев. Общее число заболевших COVID-19 в нашей стране превысило 242 тысячи.В России коронавирус за последние сутки выявили у 10 028 человек. За этот же период полностью выздоровели 4 491 человек, 91 пациент не смог справиться с болезнью.По-прежнему наибольшие темпы прироста числа зараженных наблюдаются в Москве: за истекшие сутки в столице выявили 4 703 заболевших. На втором и третьем месте Московская область и Санкт-Петербург – 962 и 435 новых случаев COVID-19 соответственно.Новость дополняется.