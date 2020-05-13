Житель Подольска взял на слабо своего приятеля, после чего они вместе вломились в закрытый салон связи и похитили несколько десятков упаковок из-под смартфонов, полагая, что внутри находятся гаджеты. Камеры наблюдения зафиксировали 19-летних налетчиков.

Житель Подольска взял на слабо своего приятеля, после чего они вместе вломились в закрытый салон связи и похитили несколько десятков упаковок из-под смартфонов, полагая, что внутри находятся гаджеты, сообщила начальник пресс-службы подмосковного управления МВД Татьяна Петрова. Камеры наблюдения зафиксировали 19-летних налетчиков.Целью ранее судимых злоумышленников стал магазин в микрорайоне Климовск. На кадрах видно, что молодые люди выбили ногой стекло, проникли внутрь и принялись руками крушить витрины, а выставленные на них коробки складывать в рюкзаки. Помимо прочего они прихватили смарт-часы, роутеры и умные колонки.Предполагаемых грабителей быстро задержали, на допросе они признались, что были пьяны, а на дело пошли спонтанно — один из приятелей взял другого на слабо. По их словам, телефонов в коробках не оказалось, а за все, что удалось продать скупщикам, они выручили менее 5 тысяч рублей, которые пропили.Одного из подозреваемых отправили в изолятор, второго поместили под домашний арест. Подельникам с учетом их предыдущих похождений грозит до 10 лет по статье "Кража".