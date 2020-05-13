В центре Москвы несколько человек ограбили курьера, который привез заказ из интернет-магазина. Возбуждено уголовное дело по статье Грабеж УК РФ.

В центре Москвы несколько человек ограбили курьера, который привез заказ из интернет-магазина.Инцидент произошел на Абельмановской улице. По словам курьера, заказавший товары покупатель отказался их оплачивать, возник конфликт, после чего неизвестные отобрали все привезенные им вещи и скрылись с места преступления. Сумма похищенного составила 36 197 рублей.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж" УК РФ, ведется расследование, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России.