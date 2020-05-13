В Костромской области помощник по хозяйству убил 79-летнюю пенсионерку лопатой. По горячим следам полицейским удалось его задержать. Он арестован, информирует ГТРК Кострома. В ближайшее время ему предъявят обвинение.

В Костромской области помощник по хозяйству убил 79-летнюю пенсионерку лопатой. По горячим следам полицейским удалось его задержать. Он арестован, информирует ГТРК "Кострома". В ближайшее время ему предъявят обвинение.Преступление было совершено в городе Шарья Костромской области. По данным следствия, пожилая женщина наняла помощника по хозяйству на приусадебном участке, в частности, наколоть дров и вскопать грядки. Однако пенсионерка осталась недовольна выполненными работами, произошла ссора. 44-летний подозреваемый, кстати, неоднократно судимый и без постоянного места жительства, нанес пенсионерке несколько ударов лопатой по голове. От полученных увечий женщина скончалась. Преступник пытался скрыться, но был задержан в течение часа.Старший следователь Шарьинского управления Следкома Александр Самосудов сообщил: "Подозреваемый задержан и допрошен. Оправдался, что нанес пенсионерке удары, потому что она выразила недовольство за плохо вскопанный огород. Ему избрана мера пресечения в виде ареста. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение по статье "Убийство".