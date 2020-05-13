Исполняющий обязанности премьер-министра Андрей Белоусов подписал постановление правительства о создании территории опережающего развития (ТОР) Столица Арктики в Мурманске.

Исполняющий обязанности премьер-министра Андрей Белоусов подписал постановление правительства о создании территории опережающего развития (ТОР) "Столица Арктики" в Мурманске.ТОР "Столица Арктики" расположится на участке муниципального образования "Кольский район" и городского округа "Город Мурманск" Мурманской области, сообщает сайт правительства.Минимальный объем капитальных вложений резидентов ТОР составляет 500 тыс. руб.В ТОР действует свободная таможенная зона, установленная правом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и законодательством России.Вице-премьер Юрий Трутнев в декабре 2019 г. поручил подготовить проект постановления правительства о создании ТОР в Мурманской области для строительства Центра крупнотоннажных морских сооружений (ЦКМС). Инвестиции в проект составят 120 млрд руб., в ЦКМС создадут 15 тыс. рабочих мест.Проекта "НОВАТЭКа" по строительству ЦКМС под Мурманском начали осуществлять в 2015 г. ЦКМС займется производством, хранением и отгрузкой сжиженного природного газа (СПГ), а также ремонтом и обслуживанием техники для арктических углеводородных месторождений.