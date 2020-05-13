Подготовленный правительством законопроект о предоставлении полицейским новых полномочий внесен в Госдуму.

Подготовленный правительством законопроект о предоставлении полицейским новых полномочий внесен в Госдуму.Закон "О полиции" предлагается дополнить статьями, позволяющими стражам порядка в случае необходимости вскрывать автомашины. В частности, полицейские смогут воспользоваться этим правом для обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях или во время массовых беспорядков, при угрозе теракта, для задержания подозреваемых и пресечения преступлений, а также еще по ряду оснований, передает ТАСС.Кроме того полицейским будет предоставлено право оцеплять и блокировать территорий, здания, жилые помещения и другие объекты. При этом на оцепленной территории стражи порядка смогут проводить досмотр граждан, их вещей и транспортных средств.Документ также предоставляет сотрудникам полиции возможность более широко использовать оружие. В частности, прописывается право полицейского открыть огонь не только при попытке задерживаемого прикоснуться к его огнестрельному оружию (как в действующем законе), но и при совершении иных действий, которые можно расценить как угрозу нападения на сотрудника полиции.Еще одна новелла — предоставление иммунитета сотруднику полиции. Действующее законодательство предлагается дополнить положением о том, "сотрудник полиции не подлежит преследованию за действия, совершенные при выполнении обязанностей, возложенных на полицию, и в связи с реализацией прав, предоставленных полиции".