Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов заявил, что его организация будет внимательно следить за соблюдением клубами нового потолка зарплат. Со следующего сезона он составит 900 миллионов рублей.

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов заявил, что его организация будет внимательно следить за соблюдением клубами нового потолка зарплат. Со следующего сезона он составит 900 миллионов рублей."Все будем контролировать через Центральное информационное бюро. В наш информационный век что-либо скрыть будет тяжело. Последствия для клубов, решившихся на обман, будут самыми жесткими", – цитирует Морозова ТАСС.Напомним, что прошлый сезон КХЛ был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. Организаторы соревнований успели провести лишь первый раунд плей-офф Кубка Гагарина.