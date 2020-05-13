В больнице в Коммунарке находятся 317 пациентов. У 72 процентов из них подтвержден диагноз коронавирус. Об этом сообщил главврач больницы Денис Проценко. 49 человек находятся в отделении реанимации, из них 21 подключен к аппаратам ИВЛ.

В больнице в Коммунарке находятся 317 пациентов. У 72 процентов из них подтвержден диагноз "коронавирус". Об этом сообщил главврач больницы Денис Проценко.Согласно инфографике, которую он разместил на своей станице в "Фейсбуке", 49 человек находятся в отделении реанимации, из них 21 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. Большая часть находящихся в реанимации — люди старше 60 лет (таких более 69 процентов). Еще 29 процентов — пациенты до 41 до 60 лет. Людей до 40 лет — 2 процента.По последним данным оперштаба, всего в России зафиксировано более 232 тысяч случаев заболевания COVID-19. Выздоровели более 43,5 тысячи заболевших, 2116 человек скончались.