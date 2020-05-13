Почти 7 миллионов квадратных метров - на такой площади провели дезинфекцию специалисты МЧС с начала апреля. Это уже десятки тысяч объектов, прежде всего на транспорте, в системах здравоохранения и образования.

Почти 7 миллионов квадратных метров — на такой площади провели дезинфекцию специалисты МЧС с начала апреля. Это уже десятки тысяч объектов, прежде всего на транспорте, в системах здравоохранения и образования.Внутри зданий нельзя пропустить лестницы и лифты, а, например, на вокзалах — перроны. Так, железнодорожный вокзал города Хабаровска уже успели обработать повторно. При этом собственные объекты министерства тоже подлежат обработке, это касается и дорог, и техники.