Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин сообщил, что с начала эпидемии коронавируса COVID-19 в стране инфекцию подхватили пятеро членов нижней палаты российского ..

Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин сообщил, что с начала эпидемии коронавируса COVID-19 в стране инфекцию подхватили пятеро членов нижней палаты российского парламента. Трое из них попали в больницу.Володин отметил, что один из заболевших политиков позже был выписан из медучреждения, однако еще двое остаются на стационарном лечении. Двое других парламентариев борются с заболеванием на дому.Ранее стало известно, что коронавирусом также заразились премьер-министр России Михаил Мишустин и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.13 Май 2020 в 12:41 PDT