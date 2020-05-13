Хотел изучать жуков, в итоге тюрьма и многомиллионный штраф. Сотрудника Ростовского-на-Дону зоопарка задержали на Шри-Ланке. Сейчас коллеги Александра Игнатенко готовят официальное письмо в консульство островного государства.

Хотел изучать жуков, в итоге тюрьма и многомиллионный штраф. Сотрудника Ростовского-на-Дону зоопарка задержали на Шри-Ланке. Сейчас коллеги Александра Игнатенко готовят официальное письмо в консульство островного государства.Как рассказывает Александр на своей странице в соцсети, прогуливаясь по национальному парку он поднял с земли мертвых жуков и положил в карман. Оказалось, что на Шри-Ланке запрещено поднимать с земли даже опавший листок или перышко птицы. Сотрудники парка обнаружили насекомых в кармане у зоолога. Его задержали.К сегодняшнему дню начальник отдела мелких млекопитающих зоопарка Александр Игнатенко находится в тюрьме уже полтора месяца. В общей сложности ему грозит 40 лет тюремного заключения и штраф в три миллиона рублей. Как сообщил "Дон-ТР" директор ростовского зоосада Александр Жадобин, в настоящее время коллеги включились в проблему и ищут защиту.