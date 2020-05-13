Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 73,44-73,6 рубля. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 73,56 рубля — это на 15 копеек ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.Курс евро составил 79,75 рубля, опустившись на 18 копеек относительно отметки предыдущего закрытия.Стоимость бивалютной корзины уменьшилась на 16,36 копейки до 76,35 рубля.Нефть дешевеет в среду. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 мск снизилась на 1,3% и составила $29,59 за баррель.Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в июне опустилась на 0,4% до $25,68 за баррель.Данные Американского института нефти (API) во вторник показали, что запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 7,6 миллиона баррелей до 526,2 миллиона баррелей. Аналитики ожидали менее значительного роста запасов — на 4,1 миллиона баррелей, отмечает Reuters.