Сбербанк в апреле 2020 года выдал компаниям 834 миллиарда руб. кредитов, с начала года – более 4 триллионов руб., что на 22% больше, чем год назад, сообщается в пресс-релизе крупнейшего розничного банка страны.

Сбербанк в апреле 2020 года выдал компаниям 834 миллиарда руб. кредитов, с начала года – более 4 триллионов руб., что на 22% больше, чем год назад, сообщается в пресс-релизе крупнейшего розничного банка страны.Частным клиентам в апреле выдано всего 166 миллиарда руб. кредитов, что на 42% меньше, чем в среднем за первый квартал 2020 года. Это связано с режимом самоизоляции, — пояснили в пресс-службе банка.Больше всего сократилась выдача потребительских кредитов — на 59%, а выдача ипотеки снизилась на 9%. Замедление снижения выдачи ипотеки стало возможным онлайн-платформе недвижимости "ДомКлик". Еще Сбербанк предложил свой дисконт к государственной программе льготной ипотеки, снизив ставку с 6,5% до 6,1%. "Объем погашенных кредитов впервые за последние 3 года превысил объем выдач, в результате чего кредитный портфель снизился за апрель на 0,4%", — отметили в банке.Средства клиентов в апреле выросли на 0,8% без учета валютной переоценки. Средства физических лиц выросли на 2,5% за счет рублевых сбережений, средства юридических лиц — снизились на 2,4% за счет рублевых счетов.Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе-апреле 2020 года снизилась на 21,5% до составила 230,1 миллиарда руб.Сбербанк реструктурировал кредиты крупнейших корпоративных клиентов на 950 миллиардов руб., заявил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов. Заявки на реструктуризацию кредитов поступили от 107 крупнейших клиентов, банк одобрил 45 заявок и реструктурировал кредиты 20 компаниям.Нет ни одного отказа, остальные заявки находятся в проработке, отметил Попов. При этом спрос на реструктуризацию кредитов крупнейшим клиентам остается на прежнем уровне.Что касается госпрограммы по выдаче кредитов на выплату зарплат под 0%, то банк принял заявки на сумму более 35 миллиардов руб., одобрил кредиты на 16,4 миллиарда руб., выдал — почти на 8 миллиардов руб. Такое финансирование помогло выплатить зарплату для 300 тысяч человек. По госпрограмме субсидирования 2/3 ставки малым и средним предприятиям из пострадавших отраслей Сбербанк получил 500 заявок на сумму более 4 миллиардов руб., одобрена реструктуризация на сумму более 1 миллиарда руб.Между тем чистая прибыль Сбербанка по МСФО сократилась в I квартале на 46,8% в годовом выражении до 120,5 миллиарда руб. против 226,6 миллиарда руб. в I квартале 2019 года.Российская экономика теряет почти 100 миллиардов руб. в день из-за ограничений, которые введены для борьбы с распространением коронавируса, заявил ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников. По мнению министра, ВВП России упадет в 2020 году на 5%.В свою очередь помощник президента Максим Орешкин отметил, что положение в экономике России значительно ухудшится во II квартале.По прогнозу Сбербанка, ВВП России упадет в 2020 году на 4,2%. В 2021 году показатель вырастет на 3,1%, в 2022 году — на 2%. Инфляция в 2020 году составит 3,7%, в 2021 году — 3,8%, в 2022 году — 4%. Средняя цена нефти составит в 2020 году $32 за баррель, в 2021-2022 годах — $50-55 за баррель. Ключевая ставка Банка России снизится в 2020 году до 5%, а в 2021-2022 годах вырастет до 5,75%. Средний курс рубля к доллару США составит в 2020 году 70,7 руб. за $1, в 2021 году — 70 руб. за $1, в 2022 году — 70,5 руб. за $1.