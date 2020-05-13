Попытки бывшего президента Петра Порошенко скрыть истинные причины взрывов на военных складах провалились. Оппозиционные депутаты в Верховной раде рассказали об истинной подоплеке.

Попытки бывшего президента Петра Порошенко скрыть истинные причины взрывов на военных складах провалились. Оппозиционные депутаты в Верховной раде рассказали об истинной подоплеке.Бывший украинский президент Петр Порошенко фальсифицировал информацию о причинах взрывов на армейских складах. О махинациях политика рассказали депутаты парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь".Речь идет о взрывах на военном арсенале недалеко от города Балаклея Харьковской области в марте 2017 года. Происшествие произошло спустя месяц после того, как аудиторская проверка выявила масштабные хищения боеприпасов. Правоохранительные органы предположили, что подрыв складов был организован для сокрытия воровства.По данным лидера "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, об истинной причине взрывов Порошенко доложили сразу. Но вместо того, чтобы принять меры и наказать виновных, тогдашний президент приказал прекратить расследование, утверждают оппозиционные депутаты.После этого приоритетной стала версия о бомбардировке складов беспилотником, отметил Медведчук. Спустя некоторые время в Киеве "отыскали" в этой истории пресловутый российский след.В "Оппозиционной платформе" потребовали привлечь Петра Порошенко. Также под суд должны пойти бывший министр обороны Степан Полторак, тогдашний генпрокурор Юрий Луценко и экс-руководитель Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко, считают парламентарии.Привлечь к ответственности пытаются уже год. Надежды противников бывшего президента были связаны с приходом во власть Владимира Зеленского. Однако новый глава государства решительных шагов делать не стал. Порошенко же спокойно возглавляет собственную фракцию в Верховной раде и смело критикует нынешние власти.