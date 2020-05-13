Крупный благотворительный шахматный турнир Сборная – России с участием ведущих гроссмейстеров нашей страны стартовал в онлайн-формате. Накануне прошли партии первого круга состязаний, в которых принимают участие 8 шахматистов. После семи туров первым идет Александр Грищук.

Крупный благотворительный шахматный турнир "Сборная – России" с участием ведущих гроссмейстеров нашей страны стартовал в онлайн-формате. Накануне прошли партии первого круга состязаний, в которых принимают участие 8 шахматистов. После семи туров первым идет Александр Грищук.Грищук и экс-чемпион мира Владимир Крамник сумели несколько оторваться от остальных участников турнира: у Александра – 5,5 очков, у его главного преследователя – 5. Третье место занимает Евгений Томашевский (4 очка), далее расположились Сергей Карякин, Петр Свидлер и Ян Непомнящий (по 3 очка). Замыкают таблицу Эрнесто Инаркиев (2,5) и Александр Рязанцев (2).Турнир проходит в формате двухкруговых состязаний, после чего четверо сильнейших проведут полуфиналы и финал по системе плей-офф. Все средства, полученные от игр ведущих российских гроссмейстеров, пойдут на благотворительные нужды в условиях пандемии коронавируса.