Экспозицию школьного музея боевой славы можно будет увидеть в стенах Центрального музея Великой Отечественной войны в Москве. Такой чести удостоились фонды барнаульской школы №70, передает ГТРК Алтай.

Экспозицию школьного музея боевой славы можно будет увидеть в стенах Центрального музея Великой Отечественной войны в Москве. Такой чести удостоились фонды барнаульской школы №70, передает ГТРК "Алтай".Сейчас в экспозиции музея — примерно двести различных памятных предметов. Это и фотографии военного времени, и личные вещи бойцов, награды, переданные ветеранами. Поиском трофеев занимается отряд "Память". Его участники каждый год выезжают на места сражений Великой Отечественной. Находят на полях битв гильзы, солдатские фляжки и каски, именные медальоны.Теперь музей стал участником проекта "Школьный Музей Победы", получил право привезти свою экспозицию в столицу и создать собственную выставку. Пока, правда, она откроется виртуально.Как рассказала Оксана Трикина, заместитель директора школы, отряд "Память" работает с 2004 года. В его составе примерно тридцать человек. Поисковые экспедиции работают в Новгородской, Ленинградской областях. На данном этапе школьные музейщики создают онлайн-экскурсии, материалы отправят в "Музей Победы". В столице фотографии, видеоматериалы и презентации разместят в Интернет-пространстве для всех желающих.Проект "Школьный Музей Победы" появился прошлой осенью и объединил лучшие школьные музеи ВОВ. Сейчас в нем участвуют больше 250 учебных учреждений России. Школам предоставляется возможность показать свои фонды в столице и получить поддержку и консультацию у специалистов.