В Сети появились кадры из Карымского района Забайкальского края, где пламя подошло вплотную к федеральной трассе. Как сообщают местные СМИ, в борьбе с огнем участвует 84 человека, задействовано 14 единиц техники.

Очевидец запечатлел на видео пламя, вплотную подошедшее к федеральной трассе – кадры были сделаны в ночь на среду, 13 мая, в Карымском районе Забайкальского края.На записи видно, что лес горит на большой площади в непосредственной близости от автострады. Водители, проезжавшие по этому участку дороги, отметили, что в отдельных местах задымление ограничивает видимость.В тушении пожара участвует 84 человека, задействованы 14 единиц техники, об этом сообщают СМИ, со ссылкой на региональное министерство природных ресурсов.