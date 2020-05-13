Никогда не мог представить, что мое увлечение приведет к таким печальным последствиям - сотрудник ростовского зоопарка Александр Игнатенко - о сложной ситуации, в которую он попал из-за своих научных интересов. Обращается к друзьям и просит помочь выбраться из Шри-Ланки. Правда, трудности с выездом связаны вовсе не с закрытыми границами, а с тяжким преступлением, в котором обвиняют россиянина.

"Никогда не мог представить, что мое увлечение приведет к таким печальным последствиям" — сотрудник ростовского зоопарка Александр Игнатенко — о сложной ситуации, в которую он попал из-за своих научных интересов. Обращается к друзьям и просит помочь выбраться из Шри-Ланки. Правда, трудности с выездом связаны вовсе не с закрытыми границами, как можно подумать, а с тяжким преступлением, в котором обвиняют россиянина.Как рассказал сам, он был задержан полицией полтора месяца назад во время прогулки в национальном парке. Причина — "несколько жуков, найденных в кармане". Игнатенко уверяет, что подобрал уже погибших насекомых у дороги из-за привычки "собирать экземпляры", которые могут послужить науке. Однако, такие оправдания на властей островного государства не действуют.Теперь – за, казалось бы, безобидный проступок — зоологу грозит огромный срок: сорок лет тюрьмы. Или штраф, который семья не может выплатить даже после продажи квартиры. Собственно, поэтому россиянин и просит помочь всех знакомых. Правда, некоторые моменты в этой истории вызывают сомнения.Или 40 лет тюрьмы или штраф в три миллиона рублей. На странице сбора средств для работника ростовского зоопарка подробности произошедшего: Александра обвиняют по двумстам семидесяти семи эпизодам. К каждой особи жучков и паучков, найденных при нем, по несколько обвинений: поймал, изъял, сделал это незаконно, сделал это на священной земле."Я нашел несколько жуков на дороге. Мертвых. И, поскольку я являюсь зоологом, у меня есть интерес, привычка всегда смотреть под ноги. Этих мертвых жуков я просто забыл выложить из кармана. Работники парка обнаружили их. И были очень разгневаны и задержали в комнате на всю ночь", — вспоминает Александр Игнатенко, заведующий отделом мелких млекопитающих ростовского зоопарка.По закону на Шри-Ланке запрещено поднимать с земли даже опавший листок или перо птицы. Это может стать поводом для возбуждения уголовного дела. Саша и его товарищи были арестованы в городе в Нувара-Элия, затем помещены в тюрьму города Бадула. Содержались там с 27 февраля аж по 4 апреля 2020 г. Им предъявлено обвинение в незаконном сборе природных объектов. Сейчас они выпущены под залог и находятся в городе Элла до 15 июня, а после этого, если не удастся собрать нужную сумму, они будут возвращены назад в тюрьму."Во многих странах есть свой лист по сбору, рыбной ловле, сбору растений для гербариев, и Шри-Ланка здесь не исключение. У нее этот список очень длинный и богатый. Наше посольство, во всяком случае, когда я там работал, консульский отдел такую информацию помещал на сайте посольства", — отмечает Александр Карчава, бывший посол РФ в Шри-Ланке и Мальдивской Республике.По мнению экспертов, работник зоопарка, профессионал-зоолог, специализирующийся на насекомых и пауках, просто не мог не знать о том, какие ограничения есть на острове. И еще момент: сначала смотрители национального парка, где прогуливался с друзьями Игнатенко, обнаружили насекомых у него в рюкзаке, на следующий день при обыске уже в отеле были обнаружены еще насекомые, и вполне возможно — редчайших видов."Я уверен, работник ростовского зоопарка, прекрасно знал, чем это может грозить. Другое дело, что это может быть какая-то беспечность. Скорее всего, он не собирался что-то продавать. Может, поймал что-то для себя. Но, опять же, закон — есть закон", — считает Александр Хабургаев, журналист-натуралист.Это уже интересней. Шри-Ланка — остров, на котором обитают редчайшие виды насекомых. Охота на них уже давно ведется в теневом сегменте интернета. Коллекционеры, готовы выкладывать за уникальные экземпляры миллионы и не только рублей."Островная фауна, она всегда отличается от материковой тем, что там всегда большое количество эндемиков. Эндемики — это виды, которые водятся только здесь и не водятся больше нигде, и они стоят гораздо дороже. Это бизнес. Люди собирают и продают, они знают, на что они идут", — считает Александр Хабургаев, журналист-натуралист.Сам Игнатенко уверяет – закона Шри-Ланки он и его друзья не нарушали. Попытки вывезти и насекомых они не предпринимали. А значит, не виновны."Ни в какой из стран не запрещено собирать и фотографировать животных. Мы собирались их мертвых перефотографировать и вернуть туда, откуда взяли. Ничего изымать мы не собирались", — уверяет Александр Игнатенко, заведующий отделом мелких млекопитающих ростовского зоопарка.Он не способен на преступление — слова коллег Александра по ростовскому зоопарку. Парень просто очень увлечен своей работой, а так, он даже мухи не обидит."Он совершил ошибку. Но я уверен, он ее совершил не из злого умысла. Вы понимаете, человек поехал в отпуск наблюдать за животными в естественной среде. Человек даже в отпуске не останавливается все равно. Когда нравится человеку, он живет этим — он делает это всегда. Александр — гражданин РФ, он попал в трудную ситуацию. И наша страна, наша Родина, мне кажется, должна помочь ему вернуться домой", — считает Александр Жадобин, директор ростовского зоопарка.В некоторых изданиях уже подняли шум, мол, посольство России не занимается проблемой. Это неправда. Сегодня мы связались с посольством и нам подтвердили, что держат ситуацию на контроле. И, кстати, благодаря работе дипломатов, россиян отпустили под залог. И последнее. Из источника, близкого к делу, который пожелал остаться неизвестным, нам удалось узнать, что у ланкийской полиции имеются неопровержимые доказательства о виновности россиян в попытке контрабанды редких видов насекомых. Что же, будем следить за развитием ситуации.