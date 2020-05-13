Злоумышленник арендовал дорогостоящую иномарку, однако не стал выплачивать лизинговые платежи и продал автомобиль третьим лицам...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Тверскому району задержали мужчину, подозреваемого в хищении дорогостоящей иномарки путем мошенничества.В марте 2020 года в полицию с заявлением обратилась 35-летняя руководитель одной из организаций. Женщина сообщила, что между организацией и гражданином был заключен договор финансовой аренды в отношении автомобиля «Кадиллак Эскаладе». Впоследствии ввиду задолженности по уплате лизинговых платежей договор был расторгнут в одностороннем порядке. В настоящее время гражданин, в чье пользование передан вышеуказанный автомобиль, на телефонные звонки не отвечает и на связь не выходит. Материальный ущерб составил 800 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Вадковском переулке задержали подозреваемого – 28-летнего приезжего мужчину, временно проживающего в столице. Установлено, что злоумышленник продал автомобиль третьим лицам, а вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60