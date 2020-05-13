В Совете Безопасности ООН прошел в закрытом режиме, несмотря на лозунги об открытости и прозрачности постоянно действующего органа всемирной организации, неформальный интерактивный диалог по химическому оружию в Сирии. В представленном докладе ОЗХО обвиняет в использовании химоружия Дамаск.

В Совете Безопасности ООН прошел неформальный интерактивный диалог по химическому оружию в Сирии. В заседании принял участие Генеральный директор ОЗХО Фернандо Ариас. Великобритания, Бельгия, Эстония, Германия, Франция и Польша поддержали доклад организации по расследованию химических атак в Сирии в 2017 году.ОЗХО в документе объявила виновником официальный Дамаск, напоминает телеканал "Россия 24". Интересно, что мероприятие носило закрытый характер, в нем не приняли участие постпредства России и Китая. Позже на пресс-конференции в формате видеосвязи эту ситуацию прокомментировал постпред России при ООН Василий Небензя."К сожалению, наши западные партнеры и их союзники настояли на проведении этого заседания за закрытыми дверьми, несмотря на лозунги об открытости и прозрачности Совета Безопасности. Такой подход неприемлем для нас, так он подрывает право стран-участниц Конвенции о запрещении химического оружия и руководящих органов ОЗХО, которым не дают возможности ознакомиться с содержанием этой встречи. Нет никаких доказательств того, чтобы армия Сирии готовила химическую атаку, нет никаких фото их военных в защитных костюмах или масках. В то же время, их враги -террористы — больше всех выиграли бы от обвинений в адрес Дамаска. И есть неопровержимые доказательства того, что это абсолютно постановочная провокация", — заявил Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.