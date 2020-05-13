Организаторы крупнейших теннисных турниров, вынужденные отложить их проведение из-за пандемии коронавируса, считают убытки. Открытый чемпионат Франции, который с мая перенесен на осень, потеряет более половины своего ежегодного дохода: потери составят от 130 до 135 млн евро.

Организаторы крупнейших теннисных турниров, вынужденные отложить их проведение из-за пандемии коронавируса, считают убытки. Открытый чемпионат Франции, который с мая перенесен на осень, потеряет более половины своего ежегодного дохода: потери составят от 130 до 135 млн евро.Как уже сообщали 33Live.RuRu, организаторы Roland Garros отказались от проведения второго в сезоне турнира "Большого шлема" из-за введенного во Франции карантина. Пока не определена дата возможного проведения чемпионата на кортах Парижа, но почти ясно, что убытки составят громадную цифру.Только на продаже билетов Roland Garros потеряет 50 млн евро, сообщает издание L’Equipe. Кроме этого от 8 до 10 миллионов составят потери от нереализованных сувениров и других сопутствующих товаров. Наконец, самые большие потери – от 70 до 75 млн евро, — составят суммы, которые организаторы могли бы получить по программе гостеприимства, куда, в частности, входит продажа VIP-лож и размещение гостей.Практически единственным источником доходов в условиях пандемии и отсутствия на трибунах зрителей станет продажа телевизионных прав – на международном рынке они реализованы почти за 90 млн евро. Сообщалось, что французский "Шлем", в отличие, например, от английского Уимблдона, не был застрахован на случай отмены состязаний из-за пандемии. Так что и со страховкой у парижан дело обстоит неважно.