Тотальный масочный режим начал действовать сегодня, 12 мая, в столице и области. Маски и перчатки в общественных местах и транспорте стали обязательными. И, как выяснилось, большинство пассажиров средствами защиты решили не пренебрегать. На столичных дорогах заработала новая система видеоконтроля - она поможет в режиме онлайн выявлять автомобилистов без цифровых пропусков.

Тотальный масочный режим начал действовать сегодня, 12 мая, в столице и области. Маски и перчатки в общественных местах и транспорте стали обязательными. И, как выяснилось, большинство пассажиров средствами защиты решили не пренебрегать. На столичных дорогах заработала новая система видеоконтроля — она поможет в режиме онлайн выявлять автомобилистов без цифровых пропусков.В столичной подземке с сегодняшнего дня — масочно-перчаточный режим. В метро развернуты точки продажи. За набор нужно отдать в общей сложности 50 рублей. В одной маске или только в перчатках не пустят, кроме того, могут оштрафовать."Контролер прежде всего рекомендует надеть маску или перчатки. Если гражданин не реагирует, то, к сожалению, мы будем вынуждены ему выписать штраф в размере 5 тысяч рублей", — рассказал и.о. руководителя "Организатор перевозок" Владислав Султанов.Чаще индивидуальные средства защиты покупают заранее. Контролеры — в трамваях, троллейбусах и автобусах.В Подмосковье в общественных местах маски обязательны с 1 мая. Пока не штрафуют — предупреждают.В госаптеках области пенсионерам отпускают маски по льготной цене — пока не больше 30 в руки.С сегодняшнего дня по новым правилам зайти в магазин в Подмосковье можно только маске. Если ее нет, охрана дальше в зал не пустит и попросит либо купить средство защиты, либо сделать ее самому из подручных материалов. Но есть один нерешенный вопрос — как быть с детьми?Чтобы пойти за продуктами в Москве нужны еще и перчатки, но пока каждый второй без них. Выгонять из магазина права не имеют.Маски — самый эффективный способ избежать массового заражения. Особенно сейчас, когда сотни тысяч людей вернулись на работу. Это опыт азиатских стран. Южная Корея пережила вспышку ближневосточного респираторного синдрома, а теперь коронавирус. Маски здесь принято носить даже на пляже. Такая привычка помогла остановить рост заболеваемости. То же самое сделали в Китае, и страна теперь возвращается к обычной жизни."Ношение масок, перчаток в магазинах, общественном транспорте — мера абсолютно оправданная и необходимая. Большое количество наших пациентов не чувствует заболевания", — пояснил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения города Москвы Андрей Тяжельников.Чтобы сохранить свое здоровье и здоровье людей вокруг, маска и перчатки жизненно необходимы.Накануне истек срок действия рабочих пропусков. Сегодня их автоматически продлили до 31 мая, но лучше все еще раз проверить. Тех, у кого проблемы с пропуском, теперь ищут умные камеры."Мы разработали программно-аппаратный комплекс, который позволяет работать с данными и оперативно, в режиме реального времени, сообщат эти данные сотрудникам полиции", — рассказал руководитель фото- и видеофиксации ЦОДД Евгений Леглер.Камера фиксирует номер машины, проверяет по базе, если пропуска нет, информацию передают ближайшему экипажу ДПС. После того, как надобность в цифровых пропусках отпадет, систему планируют перенаправить на отслеживание других нарушителей, например, налоговых должников или злостных неплательщиков алиментов.