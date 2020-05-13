Американцы китайского происхождения - самые злые из всех, но я их не виню. Таким твитом президент США Дональд Трамп подытожил очередную скандальную пресс-конференцию со своим участием. После устного спора с журналисткой по фамилии Цзян, американский лидер переключился на споры письменные в Twitter.

"Американцы китайского происхождения — самые злые из всех, но я их не виню". Таким твитом президент США Дональд Трамп подытожил очередную скандальную пресс-конференцию со своим участием. После устного спора с журналисткой по фамилии Цзян, американский лидер переключился на споры письменные в Twitter. Сначала он обвинил Барка Обаму в бессилии американской медицины перед коронавирусом COVID-19, а затем отреагировал на шутку о том, что если коронавирус доберется до Овального кабинета, его временно займет Нэнси Пелоси. Американская пресса уверена: растрачивая себя на "войнушки в микроблогах", Трамп упускает главное. Например, думающего о переезде Tesla Илона Маска. И то, что узнав об этом, Китай предлагает Минторгу США вывести из-под санкций тайваньские кремниевые пластины в обмен на снижение пошлин для 79 товаров из США.Пока американские ученые ищут вакцину от коронавируса, спецслужбы страны в поисках противоядия от китайских хакеров. ФБР наведывается в лаборатории и предупреждает сотрудников об угрозах. New York Times утверждает: Пекин бросил все силы на охоту за данными о вакцине, лечении, тестах. КНР, якобы, даже студентов подключила, чтобы поживиться интеллектуальной собственностью США."Я недоволен Китаем. Они должны были пресечь эпидемию на корню. Они могли остановить это прямо в начале. Теперь ты говоришь мне, что они нас взламывают? Я просто отвечу — ничего нового! Мы очень внимательно следим за этим", — решительно заявляет президент США Дональд Трамп.Сегодня на слушаниях в конгрессе по видеосвязи главный инфекционист США Энтони Фаучи рассказал, как именно Штаты продвинулись в разработке вакцины."В клинической разработке находится 8 различных вариантов вакцин, — отчитался директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. — Национальный институт здоровья США работает над этим совместно с несколькими компаниями. В январе я сказал, что у нас уйдет 18 месяцев на то, чтобы добиться результата. Но, если все пройдет успешно, то вакцина будет у нас к концу осени — началу зимы".Штаты в распространении эпидемии винят Китай. У Трампа к нему большой список претензий. Пекин, по его мнению, бездействовал, когда COVID-19 только начинал расползаться по миру. Поднебесной вменяют спекуляцию масками. Теперь Белый дом пытается повесить на китайцев катастрофу с американской экономикой."Президент Трамп создал самую красивую и могущественную экономику в мире за три года. Но Китайская коммунистическая партия демонтировала ее за 60 дней", — утверждает советник президента США по вопросам торговли Питер Наварро.За эпидемию Трамп собирается поквитаться Китаем новыми заградительными пошлинами. Хотя только в январе 2020 года они примирились в торговой войне. КНР подписалась под тем, что купит американских товаров на 80 миллиардов долларов. Но теперь Пекин хочет условия зимней сделки пересмотреть."Нет, мне это неинтересно, — отреагировал на это желание Пекина Дональд Трамп. — Мы заключили сделку. Теперь они хотели бы возобновить торговые переговоры, чтобы получить более выгодные условия. Китай пользуется преимуществами Соединенных Штатов десятилетиями. Потому что у нас были люди на этом посту, которые допускали это. Давайте посмотрим, выдержит ли Китай сделку, которую мы заключили".Каждый третий подтвержденный случай коронавируса приходится на США. В Штатах под миллион четыреста тысяч заболевших.- Американцы продолжают умирать каждый день, каждый день мы наблюдаем множество новых случаев, — обратилась журналистка к Трампу."Люди умирают по всему миру! И может быть вам следует спросить об этом Китай?! Не спрашивайте меня! Спрашивайте Китай. И когда вы их спросите, вы можете получить очень необычный ответ", — посоветовал представительнице СМИ президент США.Корреспондентку CBS Вейджию Джанг — этническую китаянку, которая и родилась в КНР, ответ президента оскорбил."Сэр, а почему вы мне говорите, что именно я должна спросить Китай? – поинтересовлась она у 45-го американского президента."Я говорю вам. Я не говорю это конкретно кому-то. Я говорю тому, кто задает мне такой неприятный вопрос. Пожалуйста, следующий", — начал было американский президент.Но продолжать у Трампа не было настроения. Он так и не дал слово следующими журналисту, прервал пресс-конференцию и ушел: в Twitter, где сам себе задает вопросы и сам на них отвечает. Написал, что поддерживает решение Илона Маска открыть после карантина автомобильный завод Tesla."Tesla сегодня возобновляет производство, вопреки распоряжениям округа Аламида. Если кого-то арестуют, я прошу, чтобы это был только я", — расхрабрился президент в соцсетях.10-тысячный завод Tesla запускать не разрешили, хотя остальные автогиганты в Калифорнии уже заработали. Маск пригрозил перенести производство в другие штаты. К слову, в Китае эта американская компания продажи наращивает.Трамп действует по принципу "на войне все средства хороши". Белый дом уже запрещает федеральным пенсионным фондам Америки вкладываться в китайские ценные бумаги. Речь о миллиардах долларов. Финансисты Соединенных Штатов такие действия назвали рискованными и неоправданными, но Трамп непреклонен. К середине мая 2020 года администрация ждет от фондов решений. Китай с восточной мудростью пока наблюдает за тем, что американцы будут делать с ценными бумагами Поднебесной.Они хоть и ценные, но все же бумаги. Пекин больше доверяет реальному сектору. А он, несмотря на призывы Трампа, уходить из Китая не планирует.Китайский рынок, что первым начинает выбираться из коронакризиса, для работающих здесь американских компаний — единственный шанс. Из Китая Трампу отвечают его же сограждане."Менее одного процента компаний готовы перенести отсюда производство. 70 процентов не планируют ничего менять, еще 24 — готовы изменить цепочку поставок комплектующих, но не само производство. Так что подавляющее большинство ценит свою работу в Китае", — подчеркнул председатель Американской торговой палаты в Китае Грег Гиллиган.На увещевания Белого дома поддались в прямом смысле единицы: Apple частично переводит сборку наушников в соседний Вьетнам. При этом Tesla по-прежнему шлет в Вашингтон привет из Шанхая — в марте здесь собрали 10 тысяч машин и открывают на китайской платформе первый интернет-магазин. ExxonMobil и вовсе начинает строительство огромного нефтехимического комплекса."Это комплекс мирового класса, — отмечает генеральный директор компании ExxonMobil-Huizhou Chemical Co Ли Синцзюнь. — И он поможет Китаю снизить зависимость от импорта нефтехимии".В отличие от Трампа, который угрожает взвинтить для КНР пошлины, Пекин их снижает с 19 мая на 79 позиций американского импорта. Как это и было предусмотрено.И хотя, как пишет китайская пресса, были в правительстве КНР и свои ястребы, кто в ответ на атаки из Вашингтона предлагал прежнее соглашение разорвать, тем более что закупать в условиях кризиса товаров на 200 миллиардов Китаю будет непросто, а на полноценную торговую войну у Вашингтона сил из-за эпидемии не осталось, Пекин останется верен договоренностям."Первый этап торгового соглашения выгоден обеим странам и всему миру. Обе страны должны отстаивать принципы равенства и взаимного уважения, а также совместно осуществлять соглашение", — пояснил пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь.Что до обвинений китайских хакеров, якобы пытающихся выяснить секрет американской вакцины, то китайское телевидение ответило на это прямо.Да и какой смысл Китаю красть вакцину, если в КНР — уже свои четыре на втором этапе клинических испытаний. Одну показывали журналистам ВГТРК прямо в лаборатории.Возможное будущее противоядие. Экспериментальная вакцина на основе так называемых vero-клеток уже вышла на вторую стадию клинических испытаний."Мы должны сделать все как можно скорее. Не важно, кто это сделает, мы или кто-то другой. Главное, чтобы это произошло", — заявил руководитель научно-исследовательского центра по разработке вакцин SINOVAC Инь Вэйдун.Все время, что Вашингтон выступал с бездоказательными обвинениями, он ежедневно получал из Пекина более ста миллионов комплектов средств индивидуальной защиты, напомнили в китайском посольстве в Вашингтоне.