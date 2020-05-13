Главный тренер женской сборной России по вольной борьбе Магомед Алиомаров скончался в Махачкале в возрасте 67 лет. Последние дни жизни он провел подключенным к аппарату искусственной ..

Главный тренер женской сборной России по вольной борьбе Магомед Алиомаров скончался в Махачкале в возрасте 67 лет. Последние дни жизни он провел подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких.Диагноз и причина смерти Алиомарова не уточняются. Представители Федерации спортивной борьбы России выразили свои соболезнования родным и близким спортивного наставника.Прежде Магомед Алиомаров возглавлял тренерский штаб сборной Азербайджана, а также являлся вице-президентом азербайджанской Федерации спортивной борьбы.