Число скончавшихся от заболеваний, связанных с коронавирусом, достигло 291 961. Такие данные приводит американский университет Джонса Хопкинса. Общее число инфицированных составляет 4 262 051. Излечились почти 1,5 миллиона человек. Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах.

Число скончавшихся от заболеваний, связанных с коронавирусом, достигло 291 961. За сутки скончались 5631 человек. Такие данные приводит американский университет Джонса Хопкинса.Общее число инфицированных составляет 4 миллиона 262 тысяч 51. Рост за сутки составил 84 тысяч 467 случаев. Излечились почти 1,5 миллиона человек. Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах.В то же время, по данным портала Worldometer, в мире коронавирусом заразились 4 миллиона 342 тысяч 685 человек, смертность достигла 292 тысяч 893, излечились более 1,6 миллиона.На первом месте по заболеваемости находятся США: более 1,69 миллиона заболевших (из них более 82 тысяч человек скончались). Далее идут Испания (228 тысяч инфицированных, почти 27 тысяч умерших), Великобритания (более 227 тысяч заболевших, 32 тысячи умерших) и Италия (более 221 тысячи заболевших, 30 тысяч умерли).Накануне российский оперативный штаб сообщил, что в нашей стране выявлено 232 тысяч 243 больных COVID-19. Умерли 2116 пациентов, выздоровели 43512. По общему числу инфицированных Россия переместилась с пятого на второе место в мире, уточняет "Интерфакс".