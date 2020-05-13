Заслуженный тренер России Магомед Алиомаров скончался в среду, 13 мая, в Махачкале. Наставнику национальной команды по женской борьбе было 67 лет. О смерти российского специалиста сообщил официальный сайт Федерации спортивной борьбы России.

Заслуженный тренер России Магомед Алиомаров скончался в среду, 13 мая, в Махачкале. Наставнику национальной команды по женской борьбе было 67 лет. О смерти российского специалиста сообщил официальный сайт Федерации спортивной борьбы России."Последние дни жизни Магомед Алиомаров находился в больнице и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких", – говорится в заявлении ФСБР.В феврале 2019 года Алиомаров возглавил сборную России по вольной борьбе среди женщин. Ранее он являлся вице-президентом Федерации спортивной борьбы Азербайджана, а также был главным тренером национальной команды Азербайджана.Как сообщил ТАСС президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, причиной смерти наставника национальной команды стал коронавирус.