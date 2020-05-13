По меньшей мере четыре здания в Еравнинском районе Бурятии лишились крыш из-за мощных порывов ветра. Местный житель снял на видео, как стихия оставила без кровли школу.

По меньшей мере четыре здания в Еравнинском районе Бурятии лишились крыш из-за мощных порывов ветра. Местный житель снял на видео, как стихия оставила без кровли школу.ЧП произошло в первой половине дня 13 мая в селе Сосново-Озерское. Налетевший ветер, скорость которого достигала 15 метров в секунду, сорвал часть кровли со средней школы №2. Обломки рухнули на припаркованную рядом машину и сильно ее помяли, ее владелец по счастью не пострадал.Помимо школы, повреждено здание больницы, администрации района и частного дома частного сектора, а улицы села оказались завалены досками и кусками сайдинга.Ранее сообщалось, что в Чите сильный ветер сорвал несколько крыш с жилых домов и магазинов и повалили десятки деревьев и столбов.