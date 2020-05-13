За время рейдов полицейские выявили более 400 нарушений Правил дорожного движения.

Сотрудники отдела ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» совместно с представителями добровольной народной дружины «Дорожный надзор» провели рейдовые мероприятия по сплошной проверке водителей автотранспорта. Главной целью мероприятия было выявление фактов «нетрезвой» езды.Во время ероприятий было проверено более 700 единиц автотранспорта, выявлено 425 нарушений Правил дорожного движения. Задержаны и отстранены от управления 14 водителей с признаками алкогольного опьянения.В отношении трех граждан составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), шесть автолюбителей привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение законного требования должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), в отношении двоих водителей, ранее привлекавшихся к административной ответственности за нетрезвое вождение, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).Кроме этого, один граждан был привлечен к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления либо лишенным права управления) и два водителя по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем, не имеющим права управления транспортным средством, либо лишенным права, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), из которых двум гражданам назначено наказание в виде административного ареста до 10 суток, одному водителю административный штраф в размере 30 тысяч рублей.Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с административным законодательством за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителю предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.Не следует забывать, что если водителя повторно задержали за управление транспортным средством в состоянии опьянения, либо он отказался от медицинского освидетельствования, гражданину грозит не административное, а уголовное наказание. Сумма штрафа за это нарушение составляет 200-300 тысяч рублей, также в качестве наказания используются обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет.Полицейские напоминает, что садясь за руль в нетрезвом состоянии, вы подвергаете опасности не только себя, но и других участников дорожного движения. Управление транспортным средством в состоянии опьянения является одним из грубых нарушений Правил дорожного движения, представляющих повышенную общественную опасность.