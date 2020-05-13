Полицейские напоминают о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

Дорожные полицейские Киржачского района в период с 1 по 10 мая текущего года провели оперативно-профилактическую операцию «Бахус», направленную на выявление водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения.Профилактика дорожно-транспортных происшествий по вине нетрезвых водителей является одним из приоритетных направлений деятельности Госавтоинспекции. Такие водители создают угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения.За период проведения операции полицейскими было выявлено 11 водителей в состоянии алкогольного опьянения, еще 4 автолюбителя, имевшие признаки опьянения, от прохождения медицинского освидетельствования отказались. Также зарегистрирован 1 факт повторного управления транспортным средством в состоянии опьянения, что влечет за собой привлечение к уголовной ответственности по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.Особую озабоченность вызывает тот факт, что количество выявленных правонарушений, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения, в Киржачском районе увеличилось. За аналогичный период прошлого года было выявлено 6 подобных правонарушений.Проведённый анализ указывает на то, что основная группа, нарушающая требования Правил дорожного движения в части управления транспортом в состоянии опьянения, - это мужчины в возрасте от 21 до 45 лет.Госавтоинспекция напоминает, что управление автомобилем – это большая ответственность.Полицейские обращаются ко всем участникам дорожного движения: не оставайтесь равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщайте в полицию о водителях, которые ведут себя неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.