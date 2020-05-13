13.05.2020

2020-05-13 21:15:07

В мае во Владимире благоустроят 11 дворов

Во Владимире продолжается благоустройство дворов по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». В 2020 году подрядчики приведут в порядок дворовые территории 25 многоквартирных домов.

Уже к середине мая работы уже завершаются почти на половине объектов. Готовятся к приемке дворы на ул. Михалькова, 1, ул. Лакина, 155-а, 129-б и 137-б, ул. Соколова-Соколенка, 17-а, пр-те Строителей, 2, ул. Верхняя Дуброва, 38-б, ул. Безыменского, 16-а и 16-б, ул. Усти-на-Лабе, 6, ул. Василисина, 20-а.

Сдача-приемка дворов должна проходить при участии жителей и представителей общественных активистов, подчеркнул Андрей Шохин.

Продолжаются работы во дворах домов на ул. Верхняя Дуброва, 19, ул. Добросельская, 191, ул. Комиссарова, 2-а, ул. Большая Московская, 88 и 90, ул. Асаткина, 6 и 8, ул. Горького, 72 и 74, ул. 850-летия, 4-а и 4-б. Один из самых крупных объектов объединяет дворы 3-х многоквартирных домов на проспекте Ленина: 67-а, 67-б и 67-в. Подрядчик - ООО «Владавтодор» - должен заасфальтировать 2750 кв. м. внутридворовой проезжей части, выполнить подходы к подъездам, установить урны и лавочки.

Асфальтирование дворовых проездов и тротуаров, установка урн и скамеек - именно таков минимальный перечень благоустроительных работ, предусмотренный программой «Формирование комфортной городской среды». 97% работ по минимальному перечню финансируется за счет бюджета и лишь 3% - за счет средств жителей многоквартирного дома, сообщает пресс-служба мэрии.