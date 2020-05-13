В Москве скончались еще 53 пациента, у которых была пневмония и подтвержденный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19 в столице.

В Москве скончались еще 53 пациента, у которых была пневмония и подтвержденный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19 в столице.Днем ранее в Москве скончались 55 человек с коронавирусом. В столице общее число заболевших COVID-19 достигло отметки в 121 301 случай. На данный момент количество летальных исходов увеличилось до 1231.