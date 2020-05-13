В Москве возобновляют работу предприятия автопрома, легкой промышленности, машиностроения, а также предприятия по производству компьютеров, электроники и прочих товаров, заявил заммэра Москвы Владимир Ефимов.

В Москве возобновляют работу предприятия автопрома, легкой промышленности, машиностроения, а также предприятия по производству компьютеров, электроники и прочих товаров, заявил заммэра Москвы Владимир Ефимов.Более 370 крупных и средних столичных предприятий с 12 мая поэтапно возобновляют производство, отметил Ефимов, сообщает сайт мэрии Москвы.С 12 мая на предприятия Москвы вернутся 200 тыс. работников.Между тем за несоблюдение санитарных требований московским предприятиям грозит штраф в размере 100-300 тыс. руб., а также полная остановка работы, подчеркнул Ефимов.В свою очередь глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров отметил, что 20% от общего количества сотрудников предприятий продолжат работать удаленно.