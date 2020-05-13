В Новосибирске водитель автобуса высадил пожилую женщину без маски. Сегодня эта история появилась в соцсетях. Пользователи в комментариях единогласно осуждают действия водителя и кондуктора.

В Новосибирске водитель автобуса высадил пожилую женщину без маски. Сегодня эта история появилась в соцсетях. Пользователи в комментариях единогласно осуждают действия водителя и кондуктора.Из рассказа одного из пассажиров автобуса вырисовывается картина происходящего. По дороге в поселок Марусово водитель и кондуктор высадили пенсионерку на дорогу, так как на ней не было средств защиты. Другая женщина вступилась за нее. Она упирала на то, что водитель обязан иметь для пассажиров защитные маски, и если не продавать, то выдавать бесплатно. После чего на нее обрушился град ругательств от водителя и кондуктора, причем порой в нецензурной форме.Как передает ГТРК "Новосибирск", многие пассажиры были в шоке от сложившейся ситуации, один из них написал пост в соцсети.Тем временем в Новосибирске во время COVID-изоляции открыли скверы и некоторые парки. Кроме того, метрополитен в областном центре переходит на работу в штатном режиме. Напоминаем, до этого поезда ходили по урезанному расписанию в связи с пандемией коронавируса. А с 12 мая, в мегаполисе заметно смягчили режим самоизоляции. Так, сибирякам разрешили посещать кладбища, а также заниматься спортом и гулять небольшими группами .