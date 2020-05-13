В Пензе правоохранители задержали мошенников, которые вымогали у гражданина 2 миллиона рублей под видом полицейских. Трое подозреваемых заключены под стражу, заведено уголовное дело. Им грозит до 7 лет тюрьмы.

В Пензе правоохранители задержали мошенников, которые вымогали у гражданина 2 миллиона рублей под видом полицейских. Трое подозреваемых заключены под стражу, заведено уголовное дело. Им грозит до 7 лет тюрьмы.Как рассказал сам потерпевший, он возвращался вечером домой и самой входной двери в квартиру получил удар по голове. Очнувшись внутри дома, увидел трех мужчин, которые угрожали и требовали два миллиона рублей. В противном случае они подбросят ему наркотики. Мошенники действовали от имени полицейских, уточняет ГТРК "Пенза".После непродолжительных перепалок цену снизили до одного миллиона. Деньги собирались получить от продажи автомобиля потерпевшего. Последний позвонил приятелю, описал ситуацию, и попросил в долг. Тот незамедлительно обратился в правоохранительные органы.Старший следователь Следственного управления УМВД по Пензе Марина Авшарян сообщила: "При передаче денег подозреваемые были задержаны. Ими оказались двое жителей Пензы и один уроженец Казахстана. Двое задержанных ранее привлекались к уголовной ответственности. Все заключены под стражу. По факту вымогательства возбуждено дело".