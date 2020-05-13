Угрожая предметом, похожим на пистолет, мужчина потребовал открыть кассу и передать ему выручку...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Северное Измайлово задержали 22-летнего приезжего мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на аптеку», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В полицию поступило сообщение о том, что на Сиреневом бульваре в помещении аптеки сработала кнопка тревожной сигнализации.К прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции обратилась фармацевт. По ее словам, в помещение аптеки вошел неизвестный. Угрожая предметом, похожим на пистолет, он потребовал открыть кассу и передать ему выручку. Испугавшись, женщина передала злоумышленнику денежные средства, после чего он скрылся.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение нападавшего и задержали его по месту проживания на 3-й Парковой улице. У злоумышленника изъят предмет, похожий на пневматический пистолет, который отправлен на исследование.По данному факту следствием ОМВД России по району Северное Измайлово г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73