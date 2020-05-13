В среду, 13 мая, в юго-западной части Тихого океана у побережья Соломоновых Островов произошло землетрясение магнитудой 6,6.

В среду, 13 мая, в юго-западной части Тихого океана у побережья Соломоновых Островов произошло землетрясение магнитудой 6,6.По данным Геологической службы США, эпицентр подземных толчков был расположен в 782 километрах востоку от столицы Соломоновых Островов Хониары с населением около 56 тысяч человек, их очаг залегал на глубине 112 километров, передает ТАСС. Данных о пострадавших, разрушениях и угрозе возникновения цунами пока не поступало.