В Минпромторге подробно рассказали о том, как государство будет поддерживать автопром и сколько автомобилей за счет этого получится выпустить и продать в этом году.

В Минпромторге подробно рассказали о том, как государство будет поддерживать автопром и сколько автомобилей за счет этого получится выпустить и продать в этом году.Новые меры господдержки автопрома, принятые по итогам совещания с президентом Владимиром Путиным 24 апреля, позволят в 2020 году произвести и продать более 220 тысяч легковых и коммерческих автомобилей, сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга.Также к 1 июня президент поручил организовать закупки автомобилей госорганов, хотя ранее они планировались на 2021-2022 годы. Также до 22 мая 15,5 млрд рублей направят на госпрограммы по стимуляции спроса на автомобили. Дополнительные 7 млрд рублей уйдут на программы льготного автокредитования - "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", 6 млрд рублей потратят на программы льготного лизинга "Русский тягач" и "Свое дело".Еще 2,5 млрд рублей выделят на разработанную Минпромторгом РФ новую программу "Доступная аренда" для молодежи и малого и среднего бизнеса, которая будет работать на базе лизинговых компаний или банков. Ожидается, что по ней реализуют около 12 000 легковых и 2000 легких коммерческих автомобилей, отметили в министерстве. Также до 22 мая выделят еще 5 млрд рублей на закупку автомобилей скорой помощи для регионов.По данным АЕБ, апрельские продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России упали на 72,4% (до 38 922 автомобилей). По словам председателя комитета автопроизводителей АЕБ Томаса Штэрцеля, российская автомобильная промышленность столкнулась с крупнейшим месячным падением розничных продаж за всю историю статистических данных, собираемых ассоциацией. При этом за январь - апрель продажи упали на 19,1% в годовом выражении, до 415,1 тыс. шт.