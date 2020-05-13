В России приостановлено использование аппаратов искусственной вентиляции легких Авента-М, произведенных после 1 апреля. Об этом сообщают СМИ.

В России приостановлено использование аппаратов искусственной вентиляции легких "Авента-М", произведенных после 1 апреля. Об этом сообщают СМИ.Решение было принято после двух возгораний таких аппаратов в клиниках Москвы и Санкт-Петербурга. Вечером 9 мая в одной из городских клиник столицы, где проходят лечение зараженные коронавирусом, произошло возгорание – погиб один человек. Позже сообщалось, что причиной пожара мог стать неисправный аппарат ИВЛ.Через несколько дней аналогичное возгорание произошло в санкт-петербургской больнице Святого Георгия, где проходят лечение пациенты с COVID-19. Жертвами пожара стали пять человек. Губернатор северной столицы Александр Беглов заявил, что причиной стала неисправность аппарата искусственной вентиляции легких.От использования "Авента-М" начинают отказываться в США. Как сообщало агентство Reuters, американские штаты после пожаров в российских клиниках начали возвращать аппараты обратно. На территории США они пока не применялись, уточнили журналисты.Производящий "Авента-М" российский концерн "Радиоэлектронные технологии" сообщил, что причиной возгорание могло стать нарушение требований противопожарной безопасности. Также в компании не исключили технические неполадки.за последние сутки заразились 10 028 человек. Общее число болевших COVID-19 в нашей стране превысило 242 тысячи человек. С 12 мая отменен единый режим нерабочих дней, однако в Москве ограничительные меры продлены до 31 мая.13 Май 2020 в 12:41 PDT