В России приостановлено использование аппаратов искусственной вентиляции легких Авента-М, произведенных с 1 апреля текущего года. Об этом сообщается на официальном сайте Росздравнадзора.

В России приостановлено использование аппаратов искусственной вентиляции легких "Авента-М", произведенных с 1 апреля текущего года. Об этом сообщается на официальном сайте Росздравнадзора.Такое решение было принято после пожаров, случившихся в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где использовалось именно это оборудование. Соответствующий приказ 12 мая подписала руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.Решение Росздравнадзора поддержали в Минпромторге РФ."Мы полностью согласны с коллегами из Росздравнадзора, заявившими о том, что проверку должны пройти не только аппараты, но и условия их эксплуатации", – цитирует "Интерфакс" пресс-службу ведомства.Утром 12 мая пожар возник в реанимационном отделении петербургской больницы Святого Георгия, где лечат пациентов с коронавирусом. В одной из палат погибли четыре пациента, которые были подключены к аппаратам ИВЛ. Еще одна пациентка умерла в соседней палате, причины ее смерти устанавливаются. Что касается причины возгорания, то ею, по предварительным данным, стало замыкание в аппарате ИВЛ.9 мая в Москве из-за такого же замыкания произошел пожар в реанимации 50-й городской клинической больницы имени Спасокукоцкого. В результате погибла пациентка, подключенная к аппарату ИВЛ.Оба случая расследует Следственный комитет РФ.Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, неисправность техники – основная версия в расследовании. Впрочем, о точных причинах пожара можно будет говорить только после соответствующих экспертиз.