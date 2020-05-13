На аэродроме Чкаловский приземлился седьмой самолет Ил-76 ВКС России, прилетевший из Италии. Борт доставил на родину российских военных специалистов, которые помогали итальянцам в борьбе с коронавирусом.

На аэродроме "Чкаловский" приземлился седьмой самолет Ил-76 ВКС России, прилетевший из Италии. Борт доставил на родину российских военных специалистов, которые помогали итальянцам в борьбе с коронавирусом.Все военнослужащие по прибытии прошли обязательные санитарные мероприятия, сообщает телеканал "Россия 24". За полтора месяца работы за рубежом наши специалисты провели дезинфекцию на площади более миллиона квадратных метров, посетили медучреждения в сотнях населённых пунктов Ломбардии. А в полевом госпитале города Бергамо военные медики месяц трудились в три смены.