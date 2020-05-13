Швеция не стала применять меры жесткого карантина во время пандемии и после рестарта чемпионата по футболу не собирается вводить обязательное тестирование игроков перед возобновлением тренировок и матчей. Участники соревнований всего лишь будут ежедневно письменно сообщать о своем состоянии.

Швеция не стала применять меры жесткого карантина во время пандемии коронавируса и после рестарта чемпионата страны по футболу не собирается вводить обязательное тестирование игроков и тренеров перед возобновлением тренировок и матчей. Участники соревнований всего лишь будут ежедневно письменно сообщать о своем состоянии.Футболистам и всем сотрудникам клубов, задействованным в подготовке и проведении тренировок и игр, придется ежеутренне заполнять специальную форму с оценкой собственного состояния и отправлять ее клубному врачу не позднее чем за два часа до прибытия на тренировку или на матч. Врач оценит состояние игрока и в случае, если будут обнаружены симптомы болезни, человек должен будет остаться дома.Ожидается, что чемпионат Швеции будет возобновлен 14 июня, напоминает агентство Associated Press. Однако окончательное решение об этом пока не принято. В этой скандинавской стране есть некоторые ограничения из-за пандемии, но не производилось массового закрытия различных учреждений и нет запретов на выход из дома и штрафов за нарушение режима самоизоляции.